В Греции задержана россиянка-информатор убитой журналистки

Россиянка, которая была в розыске по делу об убийстве журналистки на Мальте, сама сдалась полиции - пришла и заявила, что ее жизни угрожает опасность

В Греции задержали гражданку России Марию Ефимову, которая была в розыске по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая писала о панамских офшорах. Об этом сообщает BBC.



Ефимова сама сдалась правоохранителям - она пришла в полицию и заявила, что ее жизни грозит опасность.



Россиянка работала в мальтиском банке Pilatus Bank. В августе прошлого года она выехала из Мальты в Грецию.



Каруана Галиция называла Ефимову своим источником информации, что у жены премьер-министра Мальты якобы есть фирма для получения тайных платежей.

16 октября 2017 года на Мальте взорвали автомобиль журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая была одной из самых известных журналистов, которые занимались расследованием коррупционных дел в рамках проекта Panama Papers. Известно, что она обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската на основании панамских документов.

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