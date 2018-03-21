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В Техасе произошел очередной взрыв: есть пострадавший

21.03.2018 03:11
Подробности пока не сообщаются; за последнее время в Техасе было четыре случая взрыва почтовых посылок
В Техасе произошел очередной взрыв: есть пострадавший
Скриншот видео

В городе Остин, штат Техас, произошел взрыв. Об этом сообщила местная медицинская служба в Twitter.

Пока известно об одном пострадавшем - это мужчина около 30-ти лет. Его госпитализировали с предположительно тяжелыми травмами, но его жизни ничего не угрожает.

С начала марта в городе было четыре случая взрыва бомб в почтовых посылках. В результате пострадали двое жителей. 

Этот взрыв также произошел с посылкой. Взорвалось взрывное устройство. При этом полиция говорит, что пока нет причин связывать происшествие с предыдущими. 

19 марта в Техасе произошел взрыв на складе компании FedEx. Один сотрудник получил ранения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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