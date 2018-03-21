В Техасе произошел очередной взрыв: есть пострадавший

Подробности пока не сообщаются; за последнее время в Техасе было четыре случая взрыва почтовых посылок

В городе Остин, штат Техас, произошел взрыв. Об этом сообщила местная медицинская служба в Twitter.



Пока известно об одном пострадавшем - это мужчина около 30-ти лет. Его госпитализировали с предположительно тяжелыми травмами, но его жизни ничего не угрожает.



С начала марта в городе было четыре случая взрыва бомб в почтовых посылках. В результате пострадали двое жителей.

Этот взрыв также произошел с посылкой. Взорвалось взрывное устройство. При этом полиция говорит, что пока нет причин связывать происшествие с предыдущими.



19 марта в Техасе произошел взрыв на складе компании FedEx. Один сотрудник получил ранения.

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