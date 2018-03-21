Утечка данных из Facebook: Цукерберга приглашают в Европарламент

Цукерберга приглашают объяснить европарламентариям, действительно ли использовались личные данные пользователей соцсети

Основателя Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европейский парламент дать пояснения по ситуации со злоупотреблением личными данными, в которой обвиняют британскую компанию Cambridge Analytica. Об этом написал президент Европарламента Антонио Таяни в Twitter.



"Facebook должен прояснить перед представителями 500 миллионов европейцев, что персональная информация не была использована для манипуляции демократией", - написал Таяни.