Утечка данных из Facebook: Цукерберга приглашают в Европарламент

Основателя Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европейский парламент дать пояснения по ситуации со злоупотреблением личными данными, в которой обвиняют британскую компанию Cambridge Analytica. Об этом написал президент Европарламента Антонио Таяни в Twitter.



"Facebook должен прояснить перед представителями 500 миллионов европейцев, что персональная информация не была использована для манипуляции демократией", - написал Таяни.

В 2015 году профессор Кембриджского университета россиянин Александр Коган передал третьим лицам данные из приложения This is your digital life, которое получало данные по API Facebook. Приложение было создано якобы для исследовательских целей и создания психологических портретов пользователей. В сумме Коган получил информацию из примерно 50 млн профилей.

Коган собирал информацию легально и согласно правилам Facebook. Однако позже он передал данные третьим лицам - компаниям Eunoia Technologies и Cambridge Analytica.

