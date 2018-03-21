В Китае начали тестирование беспилотных танков

Китай делает беспилотные машины из старых танков, разработанных на основе советских Т-54, которые будут оснащены искусственным интеллектом

Китай впервые показал по государственному телевидению свои беспилотные танки. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на китайское издание Global Times.

"Речь идет о модернизированных и оснащенных искусственным интеллектом танках "Типа 59", созданных на основе советского Т-54 и выпускавшихся с пятидесятых по восьмидесятые годы", - отмечается в сообщении.

По словам военных, Китаем было выпущено достаточное количество танков для подобной модернизации, и они до сих пор находятся в хорошем техническом состоянии.

Издание отмечает, что "до того момента, когда беспилотные танки смогут сравниться по боевой мощи с классическими моделями, предстоит решить немало технических проблем".

В бюджете страны на 2018 год предусмотрено увеличение военных ассигнований на 8,1% по сравнению с прошлым сезоном - до 1,11 трлн юаней (около $175 млрд).

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