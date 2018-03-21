Россия нанесла авиаудары по лагерю беженцев в Сирии: есть жертвы
В результате авиаударов по лагерю беженцев в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации в Сирии, погибли 10 человек и ранения получили 15 мирных жителей. Об этом сообщает Анадолу.
Представитель сирийской оппозиции Абу Раед отметил, что самолет Су-24 ВКС России, поднявшийся в воздух с авиабазы Хмеймим в Лазкийе, нанес два авиаудара по лагерю беженцев в селении Хас.
Глава Управления гражданской обороны ("Белые каски", - ред.) Мустафа Хадж Юсуф уточнил, что бомбардировка была ночью.
За последние 10 дней в результате авиаударов по населенным пунктам в провинциях Идлиб и Хама погиб 31 человек и ранения получили 66 мирных жителей.
24 февраля Совбез ООН принял резолюцию за №2401, которая призывает немедленно объявить 30-дневное перемирие в Сирии.
При авиаударе по школе в Восточной Гуте 19 марта погибли не менее 16 детей.
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