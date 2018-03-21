Дело Скрипаля: Лавров посоветовал Британии "не нервничать"

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что "Великобритания сознательно взяла курс на подрыв отношений с Россией"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал властям Великобритании "успокоиться и не нервничать" из-за дела бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом он заявил после переговоров с японским коллегой Таро Коно, передает ТАСС.

"Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились", - сказал он.

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Лавров считает, что Лондон поспешил выдвинуть обвинения задолго до того, как завершилось следствие. "Так что англосаксонская система права пополняется новым очень интересным прецедентом", - отметил глава МИД РФ.

Лавров не сомневается, что Великобритания сознательно взяла курс на подрыв отношений с Россией. "Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений. Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий то, конечно же, никто не отменял принцип взаимности", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Москва будет добиваться от британских коллег разъяснений фактов по этому делу, однако "пока что попытки РФ тщетны".

16 марта 2018 года глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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