Стало известно, какой свадебный торт заказал принц Гарри

Свадебный торт украсят сливочным кремом и живыми цветами

Принц Гарри и его невеста, актриса Меган Маркл, выбрали кондитера, которая будет печь торт на их свадьбе. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

Это лондонская мастерица Клэр Птак, у нее собственная пекарня Violet на западе Лондона.

"Они заказали у Клэр лимонный торт с сиропом бузины. Его украсят сливочным кремом и живыми цветами", - отмечается в сообщении.

По информации Кенсингтонского дворца указано, что Птак испечет торт, который будет отличаться "ярким весенним вкусом".

Птак, которая выросла в Калифорнии, отдает предпочтение использованию органических и сезонных ингредиентов в своей выпечке.

"У меня просто нет слов, насколько я рада, что принц Гарри и госпожа Маркл попросили именно меня испечь свадебный торт", - сказала Птак.

Клер Птак - ученица известного американского ресторатора и шеф-повара Алисы Уотерс. Некоторое время она работала в ресторане Chez Panisse в городе Беркли, штат Калифорния. Позже она переехала в Лондон, а в 2010 году открыла свою пекарню, где продает органическую выпечку.

21 декабря 2017 года принц Гарри и Меган Маркл снялись в романтической фотосессии по случаю своей помолвки.

Бракосочетание назначено на 19 мая 2018 года. О своей помолвке британский принц сообщил 27 ноября 2017 года.

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