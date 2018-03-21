Взрывы в Кабуле: по меньшей мере 26 человек погибли

Теракт совершили возле шиитской святыни в день празднования Навруза

Террорист-смертник взорвал себя возле шиитской святыни в Кабуле, убив по меньшей мере 26 человек и ранив 18. Об этом сообщает агентство Reuters.

В этот день в афганской столице отмечали праздник Новруз, который символизирует начало персидского нового года.

В министерстве внутренних дел предположили, что террорист, скорее всего, намеревался добраться до святилища, но ему не удалось приблизиться к полицейским контрольно-пропускным пунктам.

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