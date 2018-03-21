В США убит отправитель посылок с бомбами - полиция

Подозреваемый был накануне идентифицирован полицией, это 24-летний белый мужчина. Его обвиняли в совершении ряда жестоких убийств в районе Остина

В столице американского штата Техас Остине полиция убила подозреваемого, который прислал пять посылок-бомб в течение месяца. Об этом сообщает KVUE.

"Подозреваемый убит", - сообщил начальник полиции Остина Брайан Мэнли.

"Подозреваемый был накануне идентифицирован полицией, это 24-летний белый мужчина. Его обвиняли в совершении ряда жестоких убийств в районе Остина", - уточнил Мэнли.

Начальник полиции Остина подтвердил смерть подозреваемого и попросил местных жителей быть бдительными и соблюдать осторожность, поскольку в городе могут быть другие взрывные устройства.

"Во время бегства от правоохранителей подозреваемый взорвал бомбу. Также были слышны выстрелы", - отметил Мэнли.

Ранее сегодня сообщалось, что 20 марта в американском штате Техас взорвалась бомба-посылка - уже пятая за месяц.

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