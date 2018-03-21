Дело Скрипаля: послы Германии, Франции и США не пойдут в МИД РФ

Дипломатические миссии намерены послать на встречу в российское внешнеполитическое ведомство своих представителей

Послы Германии, США, Франции и Китая отказались принимать участие во встрече в МИД России по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее стало известно об отказе прийти в МИД РФ британского посла Лори Бристоу. Об этом сообщает Дождь.

При этом все дипломатические миссии заявили, что будут участвовать в мероприятии в российском МИД "на рабочем уровне", то есть пришлют представителей посольств. В посольстве США уточнили, что вопрос о возможности участия во встрече "на рабочем уровне" находится на стадии рассмотрения.

Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook, что российское внешнеполитическое ведомство еще на этапе отправки приглашений предполагало, что решение о том, кто именно придет на мероприятие от посольства, будет приниматься непосредственно в дипмиссиях.

Читайте также: Дело Скрипаля: Лавров посоветовал Британии "не нервничать"

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

20 марта министерство иностранных дел России пригласило 21 марта послов всех зарубежных государств на встречу в Москве, посвященную инциденту с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.