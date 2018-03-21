В Подмосковье 50 детей отравились газом со свалки

У больницы, куда попали дети, собираются местные жители

В подмосковном Волоколамске 50 детей обратились в больницу с жалобами на сыпь, тошноту и головокружение после того, как на местном мусорном полигоне случилось несколько выбросов сероводорода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на областной Минздрав.

Госпитализирован один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка - по настоянию родителей для обследований, отметили в Минздраве. У этих четырех детей с сыпью на коже взята кровь на лабораторные исследования.

При этом в министерстве утверждают, что обращения не связаны с ситуацией на полигоне Ядрово.

У Волоколамской центральной больницы собираются местные жители.

В начале марта в Волоколамском районе местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и требовали от администрации района остановить работу Ядрово. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона для его рекультивации. После этого, 16 марта на Ядрово произошло несколько залповых выбросов сероводорода.

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