Меркель: Одна из задач немецкого правительства - мир в Донбассе

Правительство Германии продлит работу над выполнением минских соглашений, заявила Ангела Меркель

Одной из задач нового правительства Германии на международной арене будет работа по установлению мира в Донбассе и возобновлению территориальной целостности Украины. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге в среду, сообщает агентство Укринформ.

"Работа над выполнением Минских соглашений будет продлена, чтобы обеспечить возобновление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Украиной", - заявила канцлер.

Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности.

12 марта 2018 года Меркель заявила, что президентские выборы в России предлагают новый шанс достичь прогресса в соблюдении минских договоренностей, чтобы положить конец войне в Украине.

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