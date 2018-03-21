Трамп ищет, кто разгласил рекомендацию не поздравлять Путина

Источник сообщил, что этот инцидент убедил Трампа в наличии в его администрации людей, которые работают на подрыв его репутации

Президент США Дональд Трамп был взбешен после того, как в прессу просочилась информация о том, что советники президента советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По их информации, Трамп спрашивал своих внешних советников, кто, по их мнению, мог разгласить эту информацию, так как она была известна довольно узкому кругу людей.

Источник сообщил, что этот инцидент убедил Трампа в наличии в его администрации людей, которые работают на подрыв его репутации.

Сообщается, что крайне негативно на утечку информации отреагировал также глава аппарата Белого дома Джон Келли. Он намерен рассмотреть этот вопрос в среду, пока его помощники пытаются выяснить, кто виновен в этой ситуации.

Вместе с тем, другой источник издания заявил, что Трамп не читал или не видел рекомендаций его советников. Чиновник добавил, что президент часто игнорирует советы в отношении контактов с иностранными лидерами.

Вчера Трамп и Путин провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах и обсудил с ним темы "гонки вооружений", Украины, Сирии и Северной Кореи.

Позже агентство АР со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Трамп хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" между Россией и США.

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