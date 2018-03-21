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Кремль об отставке Лаврова: Не обращайте внимание на спекуляции

21.03.2018 19:09
Пресс-секретарь Путина опроверг информацию о том, что Лавров не войдет в состав нового правительства
Кремль об отставке Лаврова: Не обращайте внимание на спекуляции
Сергей Лавров

В Кремле посоветовали не обращать внимания на сообщения СМИ о том, что Сергей Лавров собирается уйти с поста главы МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!" - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

21 марта Лаврову исполнилось 68 лет.

Ранее российское издание RTVI со ссылкой на источники сообщило, что Лавров не войдет в состав нового правительства, которое должен сформировать Владимир Путин после победы на выборах президента.

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