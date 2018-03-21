Кремль об отставке Лаврова: Не обращайте внимание на спекуляции
21.03.2018 19:09
Пресс-секретарь Путина опроверг информацию о том, что Лавров не войдет в состав нового правительства
Сергей Лавров
В Кремле посоветовали не обращать внимания на сообщения СМИ о том, что Сергей Лавров собирается уйти с поста главы МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!" - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
21 марта Лаврову исполнилось 68 лет.
Ранее российское издание RTVI со ссылкой на источники сообщило, что Лавров не войдет в состав нового правительства, которое должен сформировать Владимир Путин после победы на выборах президента.
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