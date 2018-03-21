Ученые призывают уменьшить количество пластика в океане

Авторы доклада для британского правительства подчеркивают, что исследование мирового океана более важно, чем освоение космоса

В течение ближайших 10 лет количество пластика в морях и океанах может увеличиться втрое. Об этом говорится в докладе организации Foresight для британского правительства, сообщает ВВС.

Исследователи говорят, что пластиковый мусор - не меньшая угроза мировому океану, чем рост температуры воды и повышение уровня моря.

Вместе с тем, авторы доклада отмечают рост "океанической экономики". Самые динамично развивающиеся направления - это использование энергии морского ветра, выращивание различных аквакультур (рыбы, водоросли и т.д.) и переработка рыбы.

По прогнозам, доходы в этой сфере вырастут вдвое и к 2030 году достигнут 2 триллионов фунтов.

Авторы доклада считают, что исследователи океана должны попадать на участки, где планируется промышленная деятельность, раньше бизнесменов.

Они подчеркивают, что исследование мирового океана более важно, чем освоение космоса.

"Мы тратим огромные деньги на исследования космоса, обнаруживаем небывалый энтузиазм, организуя космические экспедиции. При том, что мы исследуем мертвое пространство. А океан полон жизни. Нам нужна экспедиция к "планете Океан", - сказал один из авторов доклада, профессор Эдвард Хилл из Британского национального океанографического центра.

По его словам, океан критически важен для будущего экономики, 9 миллиардов человек нуждаются в нем как источнике пищи.

Отчеты Foresight создают эксперты для того, чтобы в общих чертах ознакомить министров британского правительства с ситуацией в той или иной сфере и предоставить прогноз.

Как сообщалось ранее, учасники 23-й Украинской антарктической экспедиции, которые отправятся на станцию ​​Академик Вернадский в конце марта, начнут проводить пять новые видов исследований.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.