Госдеп: Опровержения МИД РФ по делу Скрипаля неправдоподобны

Это отрицание Россией причастности к агрессии в Украине

Опровержения МИД России о непричастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которые прозвучали на брифинге 21 марта, неправдоподобны. Об этом написала в Twitter официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Представитель Госдепа заявила, что США и Великобритания правильно поступили, не отправив своих послов на встречу в МИД РФ, иначе им пришлось бы выслушивать "дикие обвинения и неправдоподобные опровержения".

"Россия ответственна за нападение... Попытки отрицать ответственность происходят по знакомому сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т.д.", - написала Нойерт.

Читайте также: Разработчик "Новичка" о деле Скрипаля: Сработали чекисты

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.