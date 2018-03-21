Госдеп: Опровержения МИД РФ по делу Скрипаля неправдоподобны
Опровержения МИД России о непричастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которые прозвучали на брифинге 21 марта, неправдоподобны. Об этом написала в Twitter официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.
Представитель Госдепа заявила, что США и Великобритания правильно поступили, не отправив своих послов на встречу в МИД РФ, иначе им пришлось бы выслушивать "дикие обвинения и неправдоподобные опровержения".
"Россия ответственна за нападение... Попытки отрицать ответственность происходят по знакомому сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т.д.", - написала Нойерт.
Читайте также: Разработчик "Новичка" о деле Скрипаля: Сработали чекисты
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:35
-
09:00
-
18:35
-
17:33
-
17:35