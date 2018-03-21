Меркель впервые признала, что с беженцами в ЕС прибыли террористы

Проблема беженцев привела к расколу и поляризации общества в Германии

Вместе с сотнями тысяч беженцев в Германию и в целом в Европу попало немало террористов и потенциальных террористов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически впервые признала это, выступая с отчетом в Бундестаге, передает Укринформ.

Канцлер признала, что проблема беженцев привела к расколу и поляризации общества в Германии. Она призвала не допустить проявлений ксенофобии, расизма, антисемитизма.

При этом Меркель подтвердила свое убеждение в том, что решение принять беженцев было правильным, и заверила, что так будет и в дальнейшем по отношению к тем, кто действительно нуждается в помощи. Те, кто не может рассчитывать на статус, будут депортироваться быстрее, а те, кто может - должны скорее и активнее интегрироваться.

Канцлер отметила, что теракты не смогут изменить стиль жизни в демократическом, свободном сообществе. И необходимо надо делать больше для помощи регионам, из которых происходят беженцы, в частности, Африке.

Меркель назвала недопустимым недофинансирование программ помощи ООН и пообещала еще больше помощи с немецкой стороны. Гуманитарная трагедия 2015 года с миллионами беженцев не может повториться, для этого Германия должна делать больше, уверена канцлер.

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Ранее сообщалось, что в Германии увеличилось число граждан Афганистана, которые будут обязаны покинуть страну. На конец января их было 14 592 человека, что на 1770 человек больше по сравнению с прошлым годом.

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