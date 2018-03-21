Джонсон согласился, что Путин использует ЧМ, как Гитлер Олимпиаду

Глава МИД Британии согласился, что Путин с помощью ЧМ хочет "навести глянец на жестокий и коррумпированный режим" в России

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе обсуждения в парламенте согласился с утверждением о том, что президент РФ Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу, который должен пройти в России, как "пиар-ход", точно так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года в Германии. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, Джонсон согласился с депутатом-лейбористом Иэном Остином в том, что Путин с помощью ЧМ хочет "навести глянец на жестокий и коррумпированный режим" в России.

Джонсон заявил, что необходимо срочно обсудить с российской стороной безопасность британских болельщиков, которые приедут на чемпионат.

Остин заявил, что любит футбол, но сама мысль о том, что кубок мира будет вручать Путин, приводит его в ужас.

"Да, ваше описание того, что будет происходить в Москве на чемпионате мира, на всех стадионах... Да, я думаю, что сравнение с 1936 годом здесь абсолютно уместно", - сказал Джонсон.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила главу МИД Британии в создании образа врага в лице России.

Напомним, в ответ на отравление в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Лондон выслал из Британии 23 российских дипломата. Москва ответила тем же.

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