В ЕС во всех общественных местах будет бесплатный доступ к Wi-Fi

Первые подавшие заявку на финансирование смогут установить модули Wi-Fi уже в мае

В Еврокомиссии пообещали обеспечить доступ к бесплатному интернету на всей территории ЕС, а также в Норвегии и Исландии. Об этом сообщается на сайте ЕК.

В рамках проекта WiFi4EU публичными точками доступа Wi-Fi будут оборудованы площади, парки и другие общественные места в тысяче населенных пунктов ЕС, каждый из которых сможет получить на это из бюджета Евросоюза 15 тысяч евро.

Комиссар по цифровой экономике Мария Габриэль заявила, что они уже существующие службы дублировать не станут - проводить интернет туда, где он уже есть, не будут.

В рамках реализации программы "Единая сеть для Европы" в течение двух лет из общего бюджета будет выделено 120 млн евро.

Местные власти, которые первыми подадут заявку на финансирование в рамках этой программы, смогут установить Wi-Fi передатчики уже в мае 2018 года. После получения ваучера финансирования они смогут самостоятельно выбрать подрядчика, который будет обязан развернуть сеть WiFi4EU до рабочего состояния в течение 18 месяцев после подписания договора.

Читайте также: В Китае начали разрабатывать стандарт связи 6G

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.