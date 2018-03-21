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"Доверие нарушено": Цукерберг отреагировал на утечку данных

21.03.2018 23:34
Основатель Facebook сказал, что в произошедшем уже разбираются и компания должна все исправить, чтобы сделать утечку данных невозможной в будущем
"Доверие нарушено": Цукерберг отреагировал на утечку данных
Марк Цукерберг (фото - Getty Images)
Основатель Facebook Марк Цукерберг признал утечку данных пользователей и заверил, что будут приняты новые меры защиты персональной информации. Так он прокомментировал на своей странице в Facebook утечку данных 50 млн пользователей, к которой причастна компания Cambridge Analytica.

По словам Цукерберга, Facebook закроет доступ к персональной информации приложениям, которые не открывались три месяца. Все программы получат доступ только к базовым данным - имени, фотографии и электронной почте, а остальная информация будет доступна только при условии заключения контракта. 

В 2015 году из газеты The Guardian стало известно, что профессор Кембриджского университета россиянин Александр Коган собрал и передал информацию о 50 млн пользователях компании Cambridge Analytica. Цукерберг считает, что тогда, возможно, Коган и Cambridge Analytica не удалили данные, как от них потребовал Facebook.

Цукерберг отметил, что было нарушено доверие не только между компаниями, но и между Facebook и пользователями, которые доверили свою информацию. 

"Мы несем ответственность за защиту ваших данных и, если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем того, чтобы работать для вас. Я работаю над тем, чтобы понять, что случилось и как убедиться, что этого не случится снова", - написал основатель Facebook.

Цукерберга уже пригласили в Европарламент дать объяснения перед депутатами. 

В 2015 году профессорКоган передал третьим лицам данные из приложения This is your digital life, которое получало данные по API Facebook. Приложение было создано якобы для исследовательских целей и создания психологических портретов пользователей. В сумме Коган получил информацию из примерно 50 млн профилей.

Коган собирал информацию легально и согласно правилам Facebook. Однако позже он передал данные третьим лицам - компаниям Eunoia Technologies и Cambridge Analytica.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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