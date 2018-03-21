"Доверие нарушено": Цукерберг отреагировал на утечку данных
Цукерберга уже пригласили в Европарламент дать объяснения перед депутатами.
В 2015 году профессорКоган передал третьим лицам данные из приложения This is your digital life, которое получало данные по API Facebook. Приложение было создано якобы для исследовательских целей и создания психологических портретов пользователей. В сумме Коган получил информацию из примерно 50 млн профилей.
Коган собирал информацию легально и согласно правилам Facebook. Однако позже он передал данные третьим лицам - компаниям Eunoia Technologies и Cambridge Analytica.
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