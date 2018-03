"Доверие нарушено": Цукерберг отреагировал на утечку данных

Основатель Facebook сказал, что в произошедшем уже разбираются и компания должна все исправить, чтобы сделать утечку данных невозможной в будущем

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал утечку данных пользователей и заверил, что будут приняты новые меры защиты персональной информации. Так он прокомментировал на своей странице в Facebook утечку данных 50 млн пользователей, к которой причастна компания Cambridge Analytica.





По словам Цукерберга, Facebook закроет доступ к персональной информации приложениям, которые не открывались три месяца. Все программы получат доступ только к базовым данным - имени, фотографии и электронной почте, а остальная информация будет доступна только при условии заключения контракта.





В 2015 году из газеты The Guardian стало известно, что профессор Кембриджского университета россиянин Александр Коган собрал и передал информацию о 50 млн пользователях компании Cambridge Analytica. Цукерберг считает, что тогда, возможно, Коган и Cambridge Analytica не удалили данные, как от них потребовал Facebook.





Цукерберг отметил, что было нарушено доверие не только между компаниями, но и между Facebook и пользователями, которые доверили свою информацию.





"Мы несем ответственность за защиту ваших данных и, если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем того, чтобы работать для вас. Я работаю над тем, чтобы понять, что случилось и как убедиться, что этого не случится снова", - написал основатель Facebook.

Цукерберга уже пригласили в Европарламент дать объяснения перед депутатами.



В 2015 году профессорКоган передал третьим лицам данные из приложения This is your digital life, которое получало данные по API Facebook. Приложение было создано якобы для исследовательских целей и создания психологических портретов пользователей. В сумме Коган получил информацию из примерно 50 млн профилей.