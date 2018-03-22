В России СМИ отзывают журналистов из Госдумы из-за депутата ЛДПР
Несколько российских СМИ остановили работу с Государственной думой из-за скандала вокруг депутата ЛДПР Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домагательстве.
Телеканал Дождь заявил, что приостанавливает работу после того, как комиссия по этике объявила о том, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого. Главный редактор телеканала Александра Перепелова сказала, что после заседания комиссии "стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно".
РБК по той же причине отозвал журналистов всех редакций (сайт, телеканал, газета, журнал), работающих над освещением деятельности Госдумы.
Коммерсатъ принял решение "поставить точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов".
Комиссия по этике рассматривала жалобы продюсера Дождя Дарьи Жук и корреспондента российской службы BBC Фариды Рустамовой о домогательствах со стороны Слуцкого.
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