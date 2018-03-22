Трамп о звонке Путину: Ладить с Россией - это хорошо

Трамп отмечает, что Россия может помочь в решении проблемных вопросов в Сирии, Украине и Северной Корее

Президент США Дональд Трамп считает, что ладить с Россией - это хорошо, поэтому позвонил с поздравлением Владимиру Путину. Об этом Трамп написал в Twitter.



"Я позвонил президенту России Путину поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже ему звонил). Медиа фейковых новостей бесятся, потому что они хотят, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Ладить с Россией (и другими) - это хорошо, а не плохо. Они могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГИЛ, Ираном и даже предстоящей гонкой вооружений ", - говорится в сообщении.



Трамп отметил, что поладить с Россией пытались Буш, Обама и Клинтон.

20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах и обсудил с ним темы "гонки вооружений", Украины, Сирии и Северной Кореи.

Позже агентство АР со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Трамп хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" между Россией и США.

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