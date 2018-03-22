USD:  26.18  26.51   EUR:  32.02  32.60  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп о звонке Путину: Ладить с Россией - это хорошо

22.03.2018 04:20
Трамп отмечает, что Россия может помочь в решении проблемных вопросов в Сирии, Украине и Северной Корее
Трамп о звонке Путину: Ладить с Россией - это хорошо
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп считает, что ладить с Россией - это хорошо, поэтому позвонил с поздравлением Владимиру Путину. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я позвонил президенту России Путину поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже ему звонил). Медиа фейковых новостей бесятся, потому что они хотят, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Ладить с Россией (и другими) - это хорошо, а не плохо. Они могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГИЛ, Ираном и даже предстоящей гонкой вооружений ", - говорится в сообщении. 

Трамп отметил, что поладить с Россией пытались БушОбама и Клинтон.

20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах и обсудил с ним темы "гонки вооружений", Украины, Сирии и Северной Кореи.

Позже агентство АР со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Трамп хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" между Россией и США.  

Читайте также: Трамп ищет, кто разгласил рекомендацию не поздравлять Путина

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 