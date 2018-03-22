Посол РФ не смог доказать чешское происхождение "Новичка"

В МИД Росиии ранее допустили, что Чехия может быть причастна к происхождению нервно-паралитического вещества Новичок

Посол России в Чехии Александр Змеевский не предоставил никаких доказательств, что вещество Новичок, которым отравили экс-разведчика Скрипаля, произведено в Чехии. Об этом сообщает 112 со ссылкой на Ceske noviny.



Ранее пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Чехия - один из вероятных источников происхождения вещества.



По словам министра иностранных дел Чехии Мартина Стропницкого, посол РФ Змеевский сказал, что обвинения основаны на том факте, что в Чешской Республике давно существует военная антихимическая единица.



"Это заявление абсурдное. Это не имеет ничего общего с газом, который здесь производят", - сказал глава МИД Чехии.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандистского телеканала Россия 24 опровергла разработку яда Новичок в России и СССР. "Наиболее вероятными" источниками происхождения вещества группы Новичок Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова назвала это заявление "абсурдным".

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем также сочла "неприемлемыми и необоснованными" утверждения российской стороны.

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