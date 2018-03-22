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В Дублине горит гостиница

22.03.2018 05:50
На месте работаю восемь пожарных машин - возгорание произошло на 13-м этаже и распространилось дальше
В Дублине горит гостиница
Фото: Dublin Fire Brigade/Twitter

В столице Ирландии Дублине загорелись несколько этажей гостиницы Metro Hotel. Об этом сообщает BBC

Пожар начался вечером в среду, 21 марта, на 13-м этаже и распространился по другим этажам.

Всех людей из здания гостиницы эвакуировали, никто не пострадал. 

На месте работают восемь пожарных машин и около 60 спасателей. 


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