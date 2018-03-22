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Косово ратифицировало договор о демаркации границы с Черногорией

22.03.2018 06:28
Ратификация договора - один из последних шагов для визовой либерализации Косово с ЕС
Косово ратифицировало договор о демаркации границы с Черногорией
Скриншот

Парламент непризнанного Косово ратифицировал Соглашение о демаркации границы с Черногорией. Об этом сообщает Gazeta Express.

За проголосовали 80 депутатов, против - 11.

Ратификация этого соглашения - один из решающих шагов для визовой либерализации Косово с ЕС. Премьер-министр Рамуш Харадинай сказал, что Косово теперь ждет шага со стороны ЕС.

Депутаты ультраправого движения "Самоопределение" попытались сорвать голосование и распылили в парламенте слезоточивый газ.

Соглашение о демаркации значит четкое определение и признание границы между Черногорией и самопровозглашенным Косово.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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