Косово ратифицировало договор о демаркации границы с Черногорией

Ратификация договора - один из последних шагов для визовой либерализации Косово с ЕС

Парламент непризнанного Косово ратифицировал Соглашение о демаркации границы с Черногорией. Об этом сообщает Gazeta Express.



За проголосовали 80 депутатов, против - 11.



Ратификация этого соглашения - один из решающих шагов для визовой либерализации Косово с ЕС. Премьер-министр Рамуш Харадинай сказал, что Косово теперь ждет шага со стороны ЕС.

Депутаты ультраправого движения "Самоопределение" попытались сорвать голосование и распылили в парламенте слезоточивый газ.

Соглашение о демаркации значит четкое определение и признание границы между Черногорией и самопровозглашенным Косово.



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