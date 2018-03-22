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Бывший глава ЦРУ: У России может быть что-то на Трампа

22.03.2018 06:45
Экс-директор ЦРУ предполагает, что потепление отношения Трампа к Путину можно объяснить наличием у россиян компромата на президента США
Бывший глава ЦРУ: У России может быть что-то на Трампа
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан предположил, что у России может быть "что-то на Дональда Трампа". Так он объясняет его улучшение отношений с Владимиром Путиным, передает The Hill.

“Возможно, у россиян что-то есть и поэтому Трамп обеспокоен. Трамп лучше, чем кто либо другой из нас знает, есть у россиян что-то на него или нет”, - сказал Бреннан. 

Джон Бреннан возглавлял ЦРУ, когда президентом был Барак Обама

20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах и обсудил с ним темы "гонки вооружений", Украины, Сирии и Северной Кореи.

Позже агентство АР со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Трамп хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" между Россией и США.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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