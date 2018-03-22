Бывший глава ЦРУ: У России может быть что-то на Трампа
Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан предположил, что у России может быть "что-то на Дональда Трампа". Так он объясняет его улучшение отношений с Владимиром Путиным, передает The Hill.
“Возможно, у россиян что-то есть и поэтому Трамп обеспокоен. Трамп лучше, чем кто либо другой из нас знает, есть у россиян что-то на него или нет”, - сказал Бреннан.
Джон Бреннан возглавлял ЦРУ, когда президентом был Барак Обама.
20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах и обсудил с ним темы "гонки вооружений", Украины, Сирии и Северной Кореи.
Позже агентство АР со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Трамп хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" между Россией и США.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:50
-
вчера
22:03
-
вчера
22:39
-
вчера
17:35
-
вчера
09:00