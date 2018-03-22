Бывший глава ЦРУ: У России может быть что-то на Трампа

Экс-директор ЦРУ предполагает, что потепление отношения Трампа к Путину можно объяснить наличием у россиян компромата на президента США

Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан предположил, что у России может быть "что-то на Дональда Трампа". Так он объясняет его улучшение отношений с Владимиром Путиным, передает The Hill.



“Возможно, у россиян что-то есть и поэтому Трамп обеспокоен. Трамп лучше, чем кто либо другой из нас знает, есть у россиян что-то на него или нет”, - сказал Бреннан.



Джон Бреннан возглавлял ЦРУ, когда президентом был Барак Обама.