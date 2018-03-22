На саммите ЕС обсудят отравление Скрипаля в Британии

Лидеры ЕС не планируют поднимать вопрос о введении дополнительных санкций против России из-за применения химического оружия в Британии

В Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского совета, во время которого главы государств и правительств стран-членов ЕС обсудят актуальные политические и экономические вопросы, а также применение Россией химического вещества в британском Солсбери. Об этом сообщает Укринформ.

"Некоторые лидеры могут поднять вопрос относительно политических последствий президентских выборов в России. Но, как заявляют в дипломатических кругах, об изменении политики ЕС в отношении РФ говорится не будет", - отмечается в сообщении.

Планируется, что Европейский совет примет официальные выводы относительно применения Россией химического оружия на территории Великобритании, в которых строго осудит химическую атаку в Солсбери и выразит полную солидарность с британским правительством.

Лидеры ЕС не планируют поднимать вопрос о введении дополнительных санкций против России в связи с применением химического оружия в Британии. Сейчас нет формального запроса от официального Лондона по поводу этого.

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Европейский совет также планирует положительно оценить актуальный прогресс в переговорном процессе относительно Brexit, в частности договоренности о переходном периоде, который продлится с марта 2019 года по 31 декабря 2020-го.

16 марта 2018 года глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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