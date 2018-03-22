Мэй будет убеждать лидеров ЕС выслать российских дипломатов - СМИ

Британский премьер надеется убедить лидеров ЕС возложить ответственность за отравление Скрипаля на Россию

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на саммите европейских лидеров в четверг предупредит страны ЕС о российской угрозе и будет убеждать их изгнать дипломатов РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила дипломатические контакты с Москвой из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Теперь Мэй хочет, чтобы другие страны следовали примеру Великобритании, и осудили РФ, а также приняли меры против кремлевских агентов.

Реакция стран ЕС на призыв британского премьера покажет, насколько Лондон остается влиятельным среди стран Евросоюза.

Читайте также: Джонсон согласился, что Путин использует ЧМ, как Гитлер Олимпиаду

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.