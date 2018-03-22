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В Германии считаются пропавшими почти 25 тысяч единиц оружия

22.03.2018 10:36
По данным федерального правительства, более 19 тысяч единиц считаются утерянными, еще 5,2 тысячи единиц оружия - украденными
В Германии считаются пропавшими почти 25 тысяч единиц оружия
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Германии существенно выросло количество пропавшего оружия - на конец января 2018 года утерянными или украденными считались более 24,5 тысячи единиц оружия, передает Deutsche Welle.

По данным, предоставленным федеральным правительством в ответ на письменный запрос парламентской фракции Зеленых, количество пропавших единиц оружия возросло на 18% по сравнению с 2017 годом. Согласно предоставленной информации, более 19 тысяч единиц считаются утерянными, еще 5,2 тысячи единиц оружия - украденными.

Опубликованная информация "вызывает тревогу", заявил заместитель председателя фракции Зеленых в Бундестаге Константин фон Нотц.

По мнению депутата, необходимо "более тщательно бороться с преступлениями, совершенными с применением оружия". Подобные предложения были направлены в парламент "несколько лет назад", отметил политик.

В мае 2017 года сообщалось, что в армии Германии обнаружили пропажу оружия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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