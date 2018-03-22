В Германии считаются пропавшими почти 25 тысяч единиц оружия

По данным федерального правительства, более 19 тысяч единиц считаются утерянными, еще 5,2 тысячи единиц оружия - украденными

В Германии существенно выросло количество пропавшего оружия - на конец января 2018 года утерянными или украденными считались более 24,5 тысячи единиц оружия, передает Deutsche Welle.

По данным, предоставленным федеральным правительством в ответ на письменный запрос парламентской фракции Зеленых, количество пропавших единиц оружия возросло на 18% по сравнению с 2017 годом. Согласно предоставленной информации, более 19 тысяч единиц считаются утерянными, еще 5,2 тысячи единиц оружия - украденными.

Опубликованная информация "вызывает тревогу", заявил заместитель председателя фракции Зеленых в Бундестаге Константин фон Нотц.

По мнению депутата, необходимо "более тщательно бороться с преступлениями, совершенными с применением оружия". Подобные предложения были направлены в парламент "несколько лет назад", отметил политик.

В мае 2017 года сообщалось, что в армии Германии обнаружили пропажу оружия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.