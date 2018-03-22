Из Литвы также могут выслать российских дипломатов

На саммите Европейского союза в Брюсселе Даля Грибаускайте предложила полную поддержку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что рассматривает возможность высылки российских дипломатов ил Литвы в знак солидарности с Великобританией в деле отравления Сергея Скрипаля. Об этом сообщает АР.

На вопрос о том, собирается ли Литва предпринять подобные меры, Грибаускайте сказала: "Мы рассматриваем такие меры".

На саммите Европейского союза в Брюсселе Грибаускайте также предложила полную поддержку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Напомним, Британия обвинила Россию в причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта. Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, Москва в ответ сделала то же самое.

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