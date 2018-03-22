Вероятно, умственные способности Скрипаля пострадают - врачи

На данный момент бывший разведчик и его дочь пребывают в состоянии глубокого наркоза

Умственные способности отравленных нервно-паралитических веществом российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери могут пострадать. Об этом говорится в решении британского суда, который позволил специалистам из Организации по запрещению химического оружия взять образцы крови у пострадавших, сообщает Sky News.

В постановлении суда была представлена информация о состоянии Сергея и Юлии Скрипаль.

Согласно документу, они находятся в "критическом, но стабильном" состоянии, но "не исключено, что их состояние может быстро ухудшиться".

На данный момент Скрипаль и его дочь пребывают в состоянии глубокого наркоза.

"Точный эффект воздействия на их долговременное здоровье остается неясным, хотя медицинские тесты показывают, что их умственные способности могут пострадать", - говорится в решении суда.

Напомним, Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта в торговом центре британского Солсбери в критическом состоянии. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, которое, по информации Лондона, было произведено в России.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.