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Вероятно, умственные способности Скрипаля пострадают - врачи

22.03.2018 21:21
На данный момент бывший разведчик и его дочь пребывают в состоянии глубокого наркоза
Вероятно, умственные способности Скрипаля пострадают - врачи
Скриншот с видео

Умственные способности отравленных нервно-паралитических веществом российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери могут пострадать. Об этом говорится в решении британского суда, который позволил специалистам из Организации по запрещению химического оружия взять образцы крови у пострадавших, сообщает Sky News.

В постановлении суда была представлена информация о состоянии Сергея и Юлии Скрипаль.

Согласно документу, они находятся в "критическом, но стабильном" состоянии, но "не исключено, что их состояние может быстро ухудшиться".

На данный момент Скрипаль и его дочь пребывают в состоянии глубокого наркоза.

"Точный эффект воздействия на их долговременное здоровье остается неясным, хотя медицинские тесты показывают, что их умственные способности могут пострадать", - говорится в решении суда.  

Напомним, Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта в торговом центре британского Солсбери в критическом состоянии. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, которое, по информации Лондона, было произведено в России. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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