У Трампа уволился адвокат по делу вмешательства РФ в выборы

После увольнения Дауда возникают вопросы о дальнейшей правовой стратегии команды Трампа

Из юридической группы президента США Дональда Трампа уволился его личный адвокат Джон Дауд. Об этом сообщает CNN.

Дауд ушел после скандального заявления о нецелесообразности дальнейшего продолжения расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США

Дауд считался главным адвокатом Трампа в команде, которая работала над ответом следователям, занимающимся российским расследованием.

На прошлой неделе Дауд публично выступил против дальнейшего "затягивания" расследования спецпрокурора Мюллера. Подобную позицию на прошлых выходных озвучил в Twitter и сам Трамп. Это вызвало критическую реакцию, в том числе со стороны республиканцев в Конгрессе США.

После увольнения Дауда возникают вопросы о дальнейшей правовой стратегии команды Трампа в вопросе российского расследования.

По информации источника, что Трамп согласился с решением Дауда об отставке. Отмечается, что несмотря на положительные отзывы Трампа о работе Дауда, в частных кругах президент все же жаловался, что адвокат в последнее время не выполняет все его пожелания без лишних замечаний.

18 марта Трамп заявил, что расследование связей его команды с российским правительством, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, основано на мошенничестве.

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