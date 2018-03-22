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Дело Скрипаля: В Британии госпитализирован еше один полисмен

22.03.2018 21:46
Пока у полицейского обнаружены незначительные симптомы в виде раздражения кожи
Дело Скрипаля: В Британии госпитализирован еше один полисмен
Фото: gettyimages.com

В Британии госпитализировали еще одного полицейского с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом, с помощью которого в Солсбери было совершено покушение на экс-шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

Согласно сообщению, пока у полицейского обнаружены незначительные симптомы в виде раздражения кожи. Однако он был помещен в больницу для более тщательного обследования.

Как именно мог отравится правоохранитель, пока неизвестно. Предполагают, что он вступил в контакт с вторично зараженным объектом.

Источник издания сообщил, что симптомы у этого полицейского не такие, как у Скрипалей или полицейского Ника Бейли.

Напомним, Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта в торговом центре британского Солсбери в критическом состоянии. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, которое, по информации Лондона, было произведено в России. Сегодня британские медики сообщили, что умственные способности Сергея и его дочери, по всей вероятности, пострадают в результате этого отравления. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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