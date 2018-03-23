Дело Скрипаля: Евросовет поддержал Лондон в обвинениях против РФ
Европейский совет поддержал правительство Великобритании, которое обвинило Кремль в причастности к отравлению бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля. Об этом 22 марта председатель Евросовета Дональд Туск заявил в своем Twitter.
"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, очень вероятно, Россия ответственна за нападение в Солсбери", - говорится в сообщении.
Туск подтвердил, что нет более правдоподобного объяснения случившемуся в британском городе.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
16 марта 2018 года глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.
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