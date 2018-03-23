Дело Скрипаля: Евросовет поддержал Лондон в обвинениях против РФ

Туск призвал, что нет более правдоподобного объяснения, чем причастность Кремля к отравлению бывшего шпиона и его дочери

Европейский совет поддержал правительство Великобритании, которое обвинило Кремль в причастности к отравлению бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля. Об этом 22 марта председатель Евросовета Дональд Туск заявил в своем Twitter.



"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, очень вероятно, Россия ответственна за нападение в Солсбери", - говорится в сообщении.



Туск подтвердил, что нет более правдоподобного объяснения случившемуся в британском городе.