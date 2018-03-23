USD:  26.17  26.49   EUR:  32.13  32.71  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Дело Скрипаля: Евросовет поддержал Лондон в обвинениях против РФ

23.03.2018 05:06
Туск призвал, что нет более правдоподобного объяснения, чем причастность Кремля к отравлению бывшего шпиона и его дочери
Дело Скрипаля: Евросовет поддержал Лондон в обвинениях против РФ
Дональд Туск (фото - twitter.com/eucopresident)

Европейский совет поддержал правительство Великобритании, которое обвинило Кремль в причастности к отравлению бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля. Об этом 22 марта председатель Евросовета Дональд Туск заявил в своем Twitter.

"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, очень вероятно, Россия ответственна за нападение в Солсбери", - говорится в сообщении.

Туск подтвердил, что нет более правдоподобного объяснения случившемуся в британском городе. 

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

16 марта 2018 года глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.

Читайте также: Мэй о деле Скрипаля: Это нападение России на Великобританию

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 