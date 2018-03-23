В Кишиневе сторонники объединения Молдовы и Румынии готовят акцию

Ожидается, что в митинге примут участие более 50 тысяч человек

Cторонники объединения Молдовы с Румынией - уонисты - проведут в воскресенье, 25 марта, в центре Кишинева митинг, приуроченный к 100-летию вхождения Молдовы в состав Румынии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на молдавские СМИ.

Ожидается, что в митинге примут участие более 50 тысяч человек.

Свое участие в митинге подтвердили бывший президент Румынии Траян Бэсеску, лидер Национал-либеральной партии Румынии Людовик Орбан, а также руководители молдавских политических сил - Партии Национального единства (лидер - экс-министр обороны Молдовы Анатол Шалару) и Национал-либеральной реформаторской партии под руководством экс-депутата парламента Молдавии Анны Гуцу.

В мероприятии такжепримут участие один из руководителей Бухарестской администрации Константин Кодряну, представители молдавской общественности.

27 марта 1918 года депутаты Государственного совета (Сфатул Церий) Молдавской Демократической республики единогласно проголосовали за вхождение страны (территория между Прутом и Днестром) в состав Румынии.

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Молдова находилась в составе Румынии до 1940 года, когда после ультиматума советской власти румынская армия и жандармерия покинули территорию между Прутом и Днестром, а 2 августа того же года была образована Молдавская ССР.

В августе 1991 года депутаты парламента Молдовы приняли Декларацию о независимости и о выходе из состава СССР.

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12 сентября 2017 года сообщалось, что в Молдове демократическая партия намерена внести в Конституцию страны поправку, закрепляющую внешнеполитический курс республики: интеграцию Молдовы в Евросоюз.

2 декабря 2017 года в Кишиневе прошел марш сторонников объединения Молдовы и Румынии, а в ноябре 2016 года они же протестовали против избрания Додона молдавским президентом.

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