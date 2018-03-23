Дело Скрипаля: Меркель допускает дальнейшие меры в адрес России

Страны-члены ЕС единогласно полагают, что за отравлением экс-агента, скорее всего, стоит российская сторона

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что в дальнейшем возможны новые меры против России в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами", - заявила Меркель в ночь на пятницу, 23 марта, по завершении первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

Меркель сообщила, что представители стран - членов ЕС долго обсуждали вопрос, но "потом единодушно пришли к выводу, что всё с высокой степенью вероятности указывает на то, что Россия связана с отравлением, и что этому нет никакого иного объяснения".

Вместе с тем, по словам главы правительства ФРГ, прежде чем принять решение о дальнейших шагах против Москвы, Брюссель дождется результатов анализа вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам генерального директора Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю, анализ займет две-три недели. Эксперты ОЗХО прибыли в британскую военную научно-технологическую лабораторию "Портон-Даун" 21 марта и приступили к анализу нервно-паралитического вещества, примененного при нападении на экс-шпиона и его дочь. Инспекторы взяли пробы также на месте происшествия в Солсбери. Образцы будут разделены: одну часть будут проверять эксперты в Гааге, а другая будет направлена в другие аккредитованные организацией лаборатории.

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Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта в торговом центре британского Солсбери в критическом состоянии. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, которое, по информации Лондона, было произведено в России.

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