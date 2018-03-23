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В США на военной авиабазе смертник подорвал автомобиль

23.03.2018 08:56
Машина была загружена баллонами с пропаном
В США на военной авиабазе смертник подорвал автомобиль
Скриншот из видеозаписи cbsnews.com

В Калифорнии на территории авиабазы Военно-воздушных сил США Трэвис взорвался загруженный баллонами с пропаном автомобиль, передает телеканал CBS.

Инцидент произошел на въезде на авиабазу. По данным источника в правоохранительных органах Калифорнии, водитель подъехал к воротам, после чего умышленно подорвал баллоны. В результате инцидента он погиб на месте.

Больше никто не пострадал.

Полиция рассматривает версию теракта.

На данный момент угрозы для авиабазы нет.

База ВВС Трэвис - основной военно-воздушный грузовой и транспортный терминал на западном побережье. На базе находятся около 7 тысяч военнослужащих ВВС США.

В начале марта сообщалось, что террористы Исламского государства планируют теракт на территории США с использованием химического оружия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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