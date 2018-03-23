Путин победил на выборах в четвертый раз: официальные итоги

За действующего президента России проголосовали почти 77% избирателей, утверждают в Центризбиркоме

Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 76,69% голосов. Таковы официальные итоги голосования, которые сегодня опубликовала ЦИК РФ, сообщает рупор кремлевской пропаганды РИА Новости.

Отмечается, что за действующего хозяина Кремля проголосовали 56 430 712 избирателей.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у которого 11,77% голосов, третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65% голосов.

Ксения Собчак стала четвертой, за нее свои голоса отдали 1,68% избирателей.

Также Центризбирком назвал выборы в РФ "действительными и состоявшимися".

Представленные российской ЦИК результаты включают в себя данные "голосования", незаконно проведенного Москвой во временно оккупированных Крыму и Севастополе.

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22 марта 2018 года Верховная Рада приняла заявление, которым признала результаты "выборов" президента РФ в Крыму недействительными. В то же время о непризнании российских выборов в целом и нелегитимности Путина как лидера государства в документе речь не идет.

18 марта в России прошли президентские выборы; незаконное голосование было организовано и в оккупированном Крыму. Украина и ряд стран Запада заявили, что российские "выборы" на полуострове не признают.

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