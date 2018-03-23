Образцы крови Скрипаля будут переданы международным экспертам

Суд в Солсбери официально разрешил взять анализы крови у бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Суд в Солсбери официально разрешил взять анализы крови у бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Полученные образцы будут переданы экспертам Организации по запрещению химического оружия, которые должны установить, какое именно вещество было использовано для попытки убийства. Об этом сообщает Голос Америки.

Пострадавшие по-прежнему находятся в коме, и поэтому решения о проведении медицинских процедур принимает суд.

Вынося решение, судья Дэвид Уильямс уточнил, что уже проведенные медицинские тесты показали, что "работа головного мозга пострадавших может быть нарушена", добавив, что пока неизвестно, когда именно Сергей Скрипаль и его дочь придут в сознание.

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Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта в торговом центре британского Солсбери в критическом состоянии. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, которое, по информации Лондона, было произведено в России.

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