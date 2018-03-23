Во Франции со стрельбой захватили заложников: есть жертвы

В результате нападения на супермаркет в городе Треб погибли по меньшей мере два человека, сообщают СМИ

На юго-западе Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете и захватил там заложников. Злоумышленник называет себя членом террористической организации Исламское государство, сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

По словам источников, сегодня утром, 23 марта, в городе Треб мужчина вошел в супермаркет Super U, после чего там раздались выстрелы.

Местные власти ограничили доступ в район ЧП. Точное количество заложников пока неизвестно.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что "имеющаяся информация позволяет говорить о террористическом характере атаки". В Треб уже выехал глава МВД страны Жерар Коллон.

Позднее появилась информация, что в результате нападения погибли по меньшей мере два человека.

СМИ отмечают, что еще один инцидент со стрельбой произошел в городе Каркассон, что в 15 минутах езды от Треба: там неизвестный ранил полицейского. Пока неизвестно, связаны ли эти два случая между собой.

Треб на карте Франции

9 марта 2018 года в американском штате Калифорния мужчина захватил заложников в доме ветеранов. В результате нападения погибли четыре человека, включая самого злоумышленника.

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