Теракт во Франции: заложникам удалось покинуть супермаркет

Злоумышленник ведет переговоры с полицией и требует освободить из заключения главного подозреваемого в организации терактов в Париже в 2015 году

Большинству посетителей и работников супермаркета во французском Требе, которых сегодня утром взял в заложники вооруженный мужчина, удалось покинуть магазин. Об этом сообщает телеканал France Info.

Захватчик, объявивший себя приверженцем джихадистов Исламского государства, сейчас ведет переговоры с полицией. По данным источников, злоумышленник - выходец из Марокко.

Что касается количества погибших вследствие нападения, СМИ называют цифру от одного до двух человек.

Фото: twitter.com/Paul_Halbedel

Также возле супермаркета обнаружен тот самый автомобиль, из которого перед этим в Каркассоне, что в 15 минутах езды от Треба, обстреляли группу полицейских, в результате чего один правоохранитель был ранен.

Кроме того, сообщается, что злоумышленник якобы требует освободить из заключения Салаха Абдеслама - главного подозреваемого в организации терактов в Париже 13 ноября 2015 года, унесших жизни 130 человек.

Сегодня, 23 марта, в городе Треб на юго-западе Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете и захватил там заложников. По предварительным данным, погибли два человека.

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