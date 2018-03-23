Трамп подписал бюджет, предусматривающий $620 млн для Украины

Президент США сказал, что подписал законопроект, несмотря на его недоумение по некоторым вопросам

Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год с общим объемом $1,3 трлн, из которых $620,7 млн предусмотрены на поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters.

Трамп сказал, что подписал законопроект, несмотря на его недоумение по некоторым вопросам.

"Но я сказал Конгрессу, что больше не буду подписывать такие законопроекты. Я не собираюсь делать это снова" - сказал он журналистам.

Буквально за несколько часов до этого Трамп написал в своем Twitter, что рассматривает возможность ветирования законопроекта.

"Я рассматриваю возможность ветировать законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год потому, что больше 800 тысяч участников мигрантской программы DACA полностью были забыты демократами (даже не указаны в законопроекте), а также из-за стены на границе, которая необходима для национальной безопасности, однако не полностью профинансирована", - написал президент США.

Сегодня Палата представителей Конгресса США одобрила проект консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, предусматривающий, среди прочего, общий объем помощи Украине в размере $620,7 млн.

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