Официальные страницы Tesla и SpaceX в Facebook удалены
23.03.2018 22:30
Маск пообещал в Twitter это сделать и сделал
Илон Маск (фото - Getty Images)
Илон Маск пообещал в Twitter удалить верифицированные страницы компаний Tesla и SpaceX из соцсети Facebook и это было сделано. Об этом сообщает Reuters.
23 марта пользователь Twitter обратился Маску с призывом удалить Facebook страницу. Маск пошутил, ответив: "Что такое Facebook?".
Пользователи стали давить на Маска со словами: "Если ты мужчина, удали страницу SpaceX с Facebook".
В результате Маск отметил, что не знал, что такая страница существует и добавил, что сейчас же удалит. Через некоторое время пользователи начали публиковать скриншоты уже удаленных страниц Tesla и SpaceX.
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