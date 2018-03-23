Официальные страницы Tesla и SpaceX в Facebook удалены

Маск пообещал в Twitter это сделать и сделал

Илон Маск пообещал в Twitter удалить верифицированные страницы компаний Tesla и SpaceX из соцсети Facebook и это было сделано. Об этом сообщает Reuters.

23 марта пользователь Twitter обратился Маску с призывом удалить Facebook страницу. Маск пошутил, ответив: "Что такое Facebook?".

Пользователи стали давить на Маска со словами: "Если ты мужчина, удали страницу SpaceX с Facebook".

В результате Маск отметил, что не знал, что такая страница существует и добавил, что сейчас же удалит. Через некоторое время пользователи начали публиковать скриншоты уже удаленных страниц Tesla и SpaceX.

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