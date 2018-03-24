Трамп готов выслать из США российских дипломатов - СМИ

Трамп готов действовать, но хочет быть уверенным, что европейские союзники предпримут аналогичные шаги против России, прежде чем он сам сделает это

Президент США Дональд Трамп готов выдворить из страны десятки российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их информации, Трамп согласился с рекомендациями своих советников, и о высылке российских дипломатов, скорее всего, будет объявлено в понедельник.

При этом источники издания предупреждают, что решение президента может быть неокончательным. По их словам, Трамп готов действовать, но хочет быть уверенным, что европейские союзники предпримут аналогичные шаги против России, прежде чем он сам сделает это.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сказал в официальном комментарии изданию, что Соединенные Штаты поддерживают Великобританию, осуждая "возмутительные действия России".

"Президент всегда рассматривает возможность привлечения России к ответственности в ответ на ее злонамеренные действия. На данный момент у нас нет объявлений", - сказал Шах.

Ранее The Times сообщила, что около 20 стран Европы и США готовятся выслать российских дипломатов, которые связаны со шпионской деятельностью Москвы. Официальные заявления, по данным газеты, будут сделаны в понедельник, 26 марта.

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