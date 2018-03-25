День Воли в Беларуси: полиция задерживает оппозиционеров

В Беларуси сообщают о задержании лидера оппозиции Николая Статкевича и других противников режима Лукашенко

В Беларуси полиция 25 марта задерживает сторонников оппозиции, которые стремятся отметить День Воли без официального разрешения властей. Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации издания, задержания начались за несколько дней до юбилейной даты и продолжаются сегодня. Только в Минске задержаны около 30 человек. По некоторым данным, задержан и лидер оппозиции Николай Статкевич. Перед тем он сообщал, что опасается выходить из своего дома, поскольку здание окружено сотрудниками спецслужб.

Полиция не позволяет разворачивать неофициальные белорусские национальные бело-красно-белые флаги и политические лозунги. Задержание происходят не только в Минске, но и в других городах страны.

День Воли - неофициальный праздник по случаю 100-летия со дня провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

В Беларуси в этом году впервые за время правления Александра Лукашенко власть не препятствует празднованию исторической даты. Тем не менее, в стране способствуют только официально одобренным концертам в областных центрах и крупных городах.



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