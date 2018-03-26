Пожар в ТЦ в Кемерово: погибли 9 детей, еще 41 ребенок пропал

Спасатели не могут добраться до кинозала на четвертом этаже из-за задымления и обрушений - работы там могут приостановить

В торговом центре в Кемерево, в котором произошел пожар, пропал 41 ребенок. Об этом сообщили в Наццентре управления в кризисных ситуациях РФ, передает российский Интерфакс.



Спасатели продолжают поиск, у них нет доступа к кинозалу на четвертом этаже ТЦ из-за обрушений и задымления.



Со ссылкой на источник агентство сообщает, что из-за проседания несущих конструкций пожарные работы на этаже могут приостановить.

Официально сообщалось, что погибли 37 человек. Среди них девятеро детей, в том числе 11-летняя девочка, родственница главы региона Амама Тулеева.

Пожар начался около 16:00 в воскресенье, 25 марта. Много людей оказались заблокированы: некоторые прыгали из окон, другие залезли на крышу в ожидании спасателей. Причина возгорания пока точно не установлена, рассматривается версия возгорания проводки.

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