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Пожар в ТЦ в Кемерово: погибли 9 детей, еще 41 ребенок пропал

26.03.2018 03:15
Спасатели не могут добраться до кинозала на четвертом этаже из-за задымления и обрушений - работы там могут приостановить
Пожар в ТЦ в Кемерово: погибли 9 детей, еще 41 ребенок пропал
Фото: МЧС России

В торговом центре в Кемерево, в котором произошел пожар, пропал 41 ребенок. Об этом сообщили в Наццентре управления в кризисных ситуациях РФ, передает российский Интерфакс.

Спасатели продолжают поиск, у них нет доступа к кинозалу на четвертом этаже ТЦ из-за обрушений и задымления.

Со ссылкой на источник агентство сообщает, что из-за проседания несущих конструкций пожарные работы на этаже могут приостановить. 

Официально сообщалось, что погибли 37 человек. Среди них девятеро детей, в том числе 11-летняя девочка, родственница главы региона Амама Тулеева. 

Пожар начался около 16:00 в воскресенье, 25 марта. Много людей оказались заблокированы: некоторые прыгали из окон, другие залезли на крышу в ожидании спасателей. Причина возгорания пока точно не установлена, рассматривается версия возгорания проводки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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