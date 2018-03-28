Отравление Скрипаля: дипломатов РФ высылают 26 стран

В МИД Британии подчеркнули, что Россия не может безнаказанно нарушать международные правила

В связи с отравлением в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля 26 стран уже выдворили 143 российских сотрудников разведки, которые выдавали себя за дипломатов. Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании в Twitter.

"Британия и ее союзники стоят плечом к плечу в отправке наиболее сильного сигнала Кремлю: Россия не может безнаказанно нарушать международные правила", - подчеркивается в сообщении.

Дипломаты также опубликовали карту с обозначением стран, которые высылают российских дипломатов, - это Великобритания, Украина, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Албания, Австралия, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.





Фото: twitter.com/foreignoffice

27 марта 2018 года сообщалось, что НАТО высылает семь дипломатов из российской миссии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его "нейтральная страна, видящая себя строителем моста между Востоком и Западом", не будет принимать каких-либо мер против российской дипмиссии.

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