Советник Трампа контактировал с российским разведчиком в 2016

Рик Гейтс во время предвыборной кампании общался с Килимником, который помогал Манафорту и был связан с российской разведкой

Партнер экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта Рик Гейтс во время предвыборной кампани в США контактировал с бывшим российким разведчиком Константином Килимником. Об этом сообщает Reuters.



Эта информация раскрыта в приговоре бывшему адвокату по делу Юлии Тимошенко Александру ван дер Зваану.



В документе разведчик указывается только как "особа А". По описанию, это украинец Константин Килимник, который работал на Манафорта.



Еще в 2016 году появилась информация, что заместитель Манафорта - Килимник - мог быть связан с российской разведкой. Он работал в качестве переводчика у Манафорта во время встреч с украинским олигархом Ринатом Ахметовым и получал получил редкий доступ к высшим фигурам региона.

Читайте также: Заместитель Манафорта мог быть связан с российской разведкой

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.