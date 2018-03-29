Юлия Скрипаль пришла в себя и разговаривает - ВВС

Врачи сказали, что Юлия Скрипаль, "хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки"

Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с ним пострадала от действия отравляющего вещества, пришла в сознание и разговаривает. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

Вместе с тем ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Врачи сказали, что Юлия Скрипаль, "хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки".

Однако нет никакой информации о том, какими могут быть долгосрочные последствия отравления.

Напомним, сегодня пресс-служба больницы Солсбери сообщила, что состояние Юлии быстро улучшается и больше не оценивается как критическое.

Скрипаль и его дочь Юлия более трех недель находятся в больнице после отравления неизвестным веществом. Их обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания.

Полицейские Скотленд-Ярда сообщили, что местом первого контакта Скрипаля и его дочери с "Новичком" была входная дверь их дома. По словам корреспондента ВВС, самая высокая концентрация вещества была обнаружена на дверной ручке дома Скрипалей в Солсбери.

Ранее эксперты давали неутешительные прогнозы относительно здоровья Скрипалей.

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