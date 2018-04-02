USD:  26.17  26.52   EUR:  32.15  32.72  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Тиллерсона на должности главы Госдепа временно заменил Салливан

02.04.2018 09:23
Пока выдвинутого Трампом на пост госсекретаря Майка Помпео все еще утверждают, внешнеполитическим ведомством руководит посещавший Киев Джон Салливан
Тиллерсона на должности главы Госдепа временно заменил Салливан
Джон Салливан (фото - пресс-служба Госдепартамента)

Пока номинированный на должность госсекретаря США Майк Помпео не пройдет процедуру утверждения, исполнять обязанности главы Государственного департамента будет первый замгоссекретаря Джон Салливан. Об этом у себя в Twitter вчера вечером сообщила спикер американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Салливан - опытный лидер, который заслужил доверие и уважение коллег и Белого дома", - пишет она.

По ее словам, поскольку этот дипломат принимает полномочия врио госсекретаря, "Госдепартамент в надежных руках, пока Помпео проходит процесс утверждения".

Тема дня: Трамп уволил Тиллерсона - что надо знать

13 марта 2017 года президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона, номинировав на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео.

По словам Трампа, увольнение Тиллерсона состоялось из-за разногласий по ряду внешнеполитических тем.

Читайте также: Салливан: Без согласия Киева США не пойдут на сделки по Украине

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 