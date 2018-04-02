Тиллерсона на должности главы Госдепа временно заменил Салливан

Пока выдвинутого Трампом на пост госсекретаря Майка Помпео все еще утверждают, внешнеполитическим ведомством руководит посещавший Киев Джон Салливан

Пока номинированный на должность госсекретаря США Майк Помпео не пройдет процедуру утверждения, исполнять обязанности главы Государственного департамента будет первый замгоссекретаря Джон Салливан. Об этом у себя в Twitter вчера вечером сообщила спикер американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Салливан - опытный лидер, который заслужил доверие и уважение коллег и Белого дома", - пишет она.

По ее словам, поскольку этот дипломат принимает полномочия врио госсекретаря, "Госдепартамент в надежных руках, пока Помпео проходит процесс утверждения".

Тема дня: Трамп уволил Тиллерсона - что надо знать

13 марта 2017 года президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона, номинировав на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео.

По словам Трампа, увольнение Тиллерсона состоялось из-за разногласий по ряду внешнеполитических тем.



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